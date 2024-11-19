Только половина россиян говорит с мошенниками по телефону

С июля по ноябрь в России заметно сократилось количество разговоров абонентов с телефонными мошенниками — с 70% до 50%, сообщили специалисты сервиса «Защитник» от МТС. Эксперты считают, что этому способствовали новые услуги безопасности и повышение осведомлённости людей о типичных схемах обмана. Жалобы на мошеннические звонки тоже стали встречаться реже: число обращений в колл-центры уменьшилось на 40%.

В среднем разговор с мошенниками сейчас длится около 40 секунд, и только 2% звонков затягиваются дольше пяти минут. Мошенники чаще всего активны в будние дни с 9 утра до 6 вечера, а самый «популярный» день для их звонков — четверг. Несмотря на это, около 5% мошеннических звонков приходится на выходные, что свидетельствует об их попытках охватить максимум потенциальных жертв.

По словам директора продукта «Защитник» Андрея Бийчука, объем звонков от мошенников за несколько месяцев утроился, но с ними активно борются. Например, до 80% подозрительных номеров блокируют уже в течение суток. Это значительно снижает вероятность того, что мошенники смогут дозвониться до клиентов.