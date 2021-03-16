Толстых людей назвали «суперраспространителями» COVID-19

Так, люди, имеющие высокий индекс массы тела (ИМТ), выделяют наибольшее количество респираторных капель, которые содержат частицы вируса. Как пишет Lenta.ru, данные, собранные учёными, показали, что лишь на 18% людей приходилось 80% выдыхаемого биоаэрозоля. Такие показатели позволяют говорить им о феномене суперраспространения.

По мнению специалистов, подобный тип распространения болезни связан с повреждением слизистых при коронавирусе. А оно наиболее сильно проявляется у людей с лишним весом. Также суперраспространителем может стать человек, который переболел тяжёлой формой COVID-19.

Стоит отметить, что наравне с толстыми людьми, в зоне риска находятся и пожилые представители человеческого вида.