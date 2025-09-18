Наука и технологии
Опубликовано 18 сентября 2025, 23:32
1 мин.

Tom’s Guide выбрал топ-6 смарт-часов на сентябрь 2025 года

Интересный получился рейтинг
Портал Tom’s Guide составил рейтинг лучших смарт-часов сентября 2025 года. Первое место заняли Apple Watch Series 11.
Новинка стала тоньше и удобнее предыдущей модели, получила более точные датчики и увеличенное время работы — до 24 часов без подзарядки. Эксперты отметили, что это оптимальный вариант для владельцев iPhone, которым важен баланс функциональности и автономности.

На втором месте расположились Samsung Galaxy Watch 7. Они считаются одними из самых лёгких и удобных на рынке. При более доступной цене часы предлагают почти все возможности Galaxy Watch 8, включая функцию определения апноэ сна.

Третью строчку заняли Google Pixel Watch 3. Эти часы работают до 48 часов, отличаются элегантным дизайном и подходят пользователям Android, особенно владельцам смартфонов Pixel.

Четвёртое место досталось Apple Watch SE 3 — доступной версии с ключевыми функциями старших моделей. Пятое и шестое места заняли Garmin Venu 3 и Garmin Forerunner 265, ориентированные на спорт: первые подойдут для фитнеса, вторые — для профессиональных бегунов.

