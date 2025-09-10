Tom's Hardware назвала лучшие гаджеты IFA 2025 — от OLED-дисплеев 720 Гц до ноутбука с поворотным экраном

Наиболее привлекающий концепт показала Lenovo — ноутбук ThinkBook VertiFlex, дисплей которого можно повернуть в портретный режим прямо во время работы.

В игровой части выделился Acer Predator X27U F8 — 27-дюймовый OLED-монитор с частотой обновления до 720 Гц (в 720p) и 540 Гц в 1440p. Еще одна новинка Acer — Swift 16 AI с процессором Intel Panther Lake и огромным тачпадом со стилусом.

Компания Lenovo также обновила свою портативную консоль: Legion Go 2 вернула съемные контроллеры, получила OLED-дисплей и батарею на 74 Вт·ч, но и подорожала до $1049.

Среди аксессуаров отметился Baseus EnerGeek GT01 — гибрид внешнего аккумулятора на 10 000 мАч и зарядника на 45 Вт с OLED-экраном, а также Anker Prime Docking Station с 14 портами, поддержкой трех мониторов и ценой $299.

В сегменте 3D-печати Elegoo Jupiter 2 впечатлил 16K-дисплеем и системой переработки смолы.