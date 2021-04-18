Томат оказался снижающим риск развития сердечных болезней продуктом

Для выявления пользы данного продукта исследователи проанализировали порядка 50 научных работы, направленных на выявление влияния томатов и его сока на состояние человека. Так, было установлено, что данный продукт способствует снижению риска развития болезней сердца и сосудов. Кроме того, содержащиеся в помидоре соединения положительно сказываются на физиологических механизмах организма.

Некоторые специалисты в ходе научных работ сообщают о том, что с помощью томата можно избежать тромбообразования. Сок данного плода богат витамином Е и ликопином. Последний, в свою очередь, является антиоксидантом, поддерживает состояние сосудов и способствует снижению уровня холестерина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.