Томские биологи обнаружили древние растения на Алтае

Учёные из Томского государственного университета восстановили маршруты первооткрывателей и обнаружили два вида горькушки и один вид остролодочника, которые были описаны более ста лет назад и потом были забыты. Одно из растений, Saussurea serratuloides, было впервые описано в 1847 году, но его точное местонахождение не было указано. Учёные ТГУ случайно обнаружили этот вид горькушки во время летней экспедиции 2023 года.

Сейчас исследователи анализируют собранные материалы, включая выделение ДНК и обработку гербарного материала. Это позволяет изучить морфологические признаки растений, их изменчивость и климатические условия в регионах роста. Руководитель проекта, профессор Андрей Пяк считает, что находить забытые растения так важно, как и открывать новые, и это требует не только поиска описаний, но и восстановления маршрутов первооткрывателей.

Ботаники рассматривают каждое растение как «гражданина общества», их знание и использование с разными целями важны для научного сообщества. Некоторые растения забываются по разным причинам, исследователи утверждают, что обнаружение таких видов помогает расширить наши знания о флоре региона. Они планируют продолжить экспедиции для поиска «забытой» вероники в следующем году.