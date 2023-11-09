Томские биологи обнаружили древние растения на Алтае

Томские биологи обнаружили древние растения на АлтаеОни не встречались учёным более 100 лет
Российские учёные обнаружили на Алтае растения, которые не встречались более 100 лет
Учёные из Томского государственного университета восстановили маршруты первооткрывателей и обнаружили два вида горькушки и один вид остролодочника, которые были описаны более ста лет назад и потом были забыты. Одно из растений, Saussurea serratuloides, было впервые описано в 1847 году, но его точное местонахождение не было указано. Учёные ТГУ случайно обнаружили этот вид горькушки во время летней экспедиции 2023 года.
Сейчас исследователи анализируют собранные материалы, включая выделение ДНК и обработку гербарного материала. Это позволяет изучить морфологические признаки растений, их изменчивость и климатические условия в регионах роста. Руководитель проекта, профессор Андрей Пяк считает, что находить забытые растения так важно, как и открывать новые, и это требует не только поиска описаний, но и восстановления маршрутов первооткрывателей.
Ботаники рассматривают каждое растение как «гражданина общества», их знание и использование с разными целями важны для научного сообщества. Некоторые растения забываются по разным причинам, исследователи утверждают, что обнаружение таких видов помогает расширить наши знания о флоре региона. Они планируют продолжить экспедиции для поиска «забытой» вероники в следующем году.