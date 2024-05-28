Томские учёные наладили производство важного компонента вакцин

Инжиниринговый химико-технологический центр (ИХТЦ) в Томске запустил производство бета-пропиолактона, важного компонента для создания вакцин против гриппа, гепатита А и других болезней. Эта технология разработана на базе Томского государственного университета в рамках программы импортозамещения. Отечественные фармацевтические компании столкнулись с проблемой дорогих импортных поставок бета-пропиолактона, что стало причиной поиска альтернатив.

Инактиваторы вирусов, включая бета-пропиолактон, необходимы для производства вакцин как для людей, так и для животных. Новая технология производства бета-пропиолактона показала свою эффективность, проходя проверки на соответствие стандартам и качеству. Томский госуниверситет следит за развитием этой технологии и работает над расширением её использования в различных сферах.

ИХТЦ планирует расширить производство бета-пропиолактона на российском рынке, стать поставщиком для производителей вакцин в России и установить контакты с медицинскими учреждениями для поставок вакцинных компонентов для научных исследований.