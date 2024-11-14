Томские учёные нашли новый способ получения водорода для энергетики

Учёные Томского политехнического университета впервые создали новый тип фотокаталитического материала для производства водорода, используемого в «зелёной» энергетике. Как сообщили в Минобрнауки РФ, их разработка может стать более доступной альтернативой традиционным методам, которые требуют дорогостоящих редкоземельных металлов. Новая технология использует нанокомпозиты из дисульфида вольфрама и оксида цинка, что позволяет более эффективно преобразовывать солнечную энергию.

По словам руководителя проекта Дамира Валиева, модификация оксида цинка в наноструктуры улучшает его проводящие свойства и помогает лучше проводить химическую реакцию для выделения водорода. Исследователи использовали метод электроискровой эрозии, при котором гранулы цинка подвергались обработке в растворах перекиси водорода. Это позволило создать композит WS2-ZnO, который демонстрирует хорошие характеристики для работы в качестве фотоанода при расщеплении воды.

Разработка была реализована усилиями учёных Инженерной школы новых производственных технологий и Инженерной школы ядерных технологий, ТПУ, которые работали вместе с Африканским университетом Витватерсранда. Исследования показали, что полученный материал имеет высокий потенциал для использования в фотоэлектрохимических ячейках, что делает его перспективным решением для производства водорода в экологически чистых энергетических установках.