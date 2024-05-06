Томские учёные обнаружили бактерию без устойчивости к антибиотикам

Учёные из Томского университета и других исследовательских центров нашли новый путь борьбы с проблемой устойчивости бактерий к антибиотикам. Они обнаружили «чистые» молочнокислые бактерии в верблюжьей простокваше, которые не ослабляют действие антибиотиков.

Эти бактерии были найдены в шубате, кисломолочном напитке из верблюжьего молока. Животные, выращенные в Горном Алтае, не получают антибиотики в процессе разведения. Эти «чистые» бактерии могут помочь в борьбе с проблемой антибиотикорезистентности.

Использование антибиотиков в животноводстве стало распространённой практикой для предотвращения заболеваний. Однако это приводит к распространению бактерий, устойчивых к антибиотикам, что угрожает эффективности лечения.