Томские учёные обнаружили бактерию без устойчивости к антибиотикам

Опубликовано 06 мая 2024, 20:51
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Томские учёные обнаружили бактерию без устойчивости к антибиотикамВ верблюжей простокваше
Российские учёные обнаружили бактерию, уязвимую к антибиотикам для создания лекарств будущего
Учёные из Томского университета и других исследовательских центров нашли новый путь борьбы с проблемой устойчивости бактерий к антибиотикам. Они обнаружили «чистые» молочнокислые бактерии в верблюжьей простокваше, которые не ослабляют действие антибиотиков.
Эти бактерии были найдены в шубате, кисломолочном напитке из верблюжьего молока. Животные, выращенные в Горном Алтае, не получают антибиотики в процессе разведения. Эти «чистые» бактерии могут помочь в борьбе с проблемой антибиотикорезистентности.
Использование антибиотиков в животноводстве стало распространённой практикой для предотвращения заболеваний. Однако это приводит к распространению бактерий, устойчивых к антибиотикам, что угрожает эффективности лечения.