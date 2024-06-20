Томские учёные разработали огнетушитель, наполненный выхлопными газами

Учёные Томского политехнического университета разработали новый тип огнетушителя, который активируется самостоятельно и использует углекислый газ в водной оболочке. Это устройство действует путём создания ударной волны при взрыве гидратной системы, что эффективно тушит огонь. Оно представляет собой экологически безопасную альтернативу существующим методам тушения, которые часто используют токсичные химические вещества, наносящие вред окружающей среде и здоровью.

Существующие огнетушители, используемые для тушения пожаров, часто содержат в себе токсичные соединения и могут нанести значительный ущерб окружающим объектам. Новый, разработанный университетом ТПУ огнетушитель на базе газовых гидратов представляет собой безопасное решение. Гидраты газов образуют пену в воде, что ускоряет тушение огня и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, а также обладают низкой стоимостью.

Устройство было протестировано на различных материалах, включая древесину, ПВХ, линолеум, кабельную продукцию и горючие жидкости. Оно демонстрирует высокую эффективность в подавлении пожаров благодаря ударной волне, создаваемой в момент активации гидратной системы. Настройка времени срабатывания огнетушителя возможна путём изменения параметров, таких как масса гидрата, объем свободного пространства и количество добавляемой воды, что позволяет адаптировать устройство к различным условиям пожара.