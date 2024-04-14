Томские учёные создадут стёкла для РОС к 2026 году

Учёные из ИФПМ СО РАН планируют создать особые стекла для окон на Российской орбитальной станции к 2026 году. Эти стекла будут иметь повышенную прочность и однородность, что откроет новые возможности для работы оптических приборов. По словам Виктора Сергеева, учёные смогли увеличить прочность стёкол за счёт нанесения защитных покрытий, что также сократит их толщину и вес, а, следовательно, и экономические расходы.

Учёные также выполнили расчёты по сроку службы иллюминаторов на МКС по запросу РКК «Энергия» и установили, что они могут прослужить до 2030 года. Они также усилили кварцевые стекла с помощью многоуровневых защитных покрытий, что повысило их ударопрочность. Первая партия таких стёкол уже прошла успешные испытания и передана для использования на новых космических кораблях.