Томские учёные создадут тест для предсказания осложнений при раке лёгкого

Учёные из НИИ онкологии Томского НИМЦ, выяснили, что у большинства пациентов с высоким риском метастазирования рака лёгкого есть определённый вариант гена TGOLN2.

На основе этого открытия томские учёные планируют создать тест-систему, которая поможет определять риск метастазирования и принимать меры для его предотвращения или раннего выявления метастазов. Команда учёных активно изучает генетические причины метастазирования немелкоклеточного рака лёгкого, который составляет до 85% всех злокачественных новообразований лёгких и отличается высокой агрессивностью и быстрым ростом.

Исследование показало, что у пациентов с высоким риском метастазирования есть полиморфизм в гене TGOLN2, который отсутствует у пациентов без метастазов. Ген TGOLN2 участвует в формировании экзосом, которые играют важную роль в клеточной коммуникации и могут влиять на рост и миграцию раковых клеток. Этот аспект активно изучается онкологами для разработки новых методов лечения.