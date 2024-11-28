Томские учёные создали обогревающий жилет для дайверов

Учёные Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали жилет с электроподогревом, предназначенный для длительных погружений, включая подлёдные. Жилет работает в автономном режиме до 4 часов, согревая дайвера в условиях низких температур. Как рассказал автор разработки, Кирилл Бородин, жилет надевается под сухой гидрокостюм и может использоваться на глубинах до сотни метров. Он безопасен, даже если внутрь попадёт вода, и помогает поддерживать оптимальную температуру тела при длительных подводных работах.

Разработка имеет мощность 50 Вт, что позволяет использовать жилет как в обычных погружениях, так и при подлёдных. Для использования на поверхности жилет оснащён режимом работы от павербанка. Инженеры учли особенности теплопередачи, поэтому на грудь приходится 30 Вт, а на спину — 20 Вт, что помогает равномерно распределять тепло. В изделии используются карбоновое волокно и специальный утеплитель с мембранной тканью, создающей эффект термоса, предотвращая перегрев и сохранение тепла. Также жилет можно стирать в машинке.

Вся продукция сделана из отечественных материалов, аналогов в России нет. Единственным конкурентом является финский жилет Santi, который не поставляется в страну. В 2025 году планируется запуск серийного производства, а также оформление патента и завершение тестов на подлёдных погружениях в Сибири. Бородин отметил, что уже наладили локализованное производство в Томске, а для покупателей предусмотрены как стандартные, так и индивидуальные размеры.