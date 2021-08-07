Тонущего в море человека спасли с помощью дрона

Наука и технологии
Сегодня в 23:02
Тонущего в море человека спасли с помощью дронаТакие машины уже заступили на боевое дежурство
На одном з черноморских курортов с помощью дрона спасли человека, которого зафиксировала специализированная система безопасности.
Как сообщается, прибывший дрон доставил утопающему спасательный жилет, с помощью которого мужчина смог продержаться на воде до прибытия спасателей. Такие дроны разработаны и уже вышли на дежурства в рамках сотрудничества инновационного технополиса «Эра» и РАН.
Отмечается, что пока это касается только Анапы. Именно там находятся базы технополиса.