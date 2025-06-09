Топ-3 планшета средней ценовой категории в 2025 году

Эксперты составили список из трёх планшетов с мощными характеристиками, которые можно купить в пределах 40–55 тысяч рублей. В подборку вошли модели OnePlus Pad 2, Honor MagicPad 2 и iPad Air 11 (2025).

Лидером списка стал OnePlus Pad 2, доступный за 41,4 тысячи рублей. Планшет оборудован 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3K и частотой обновления 144 Гц. Он поддерживает HDR10+, Dolby Vision и оснащён чипом Snapdragon 8s Gen 3. Устройство имеет батарею на 9510 мАч, стереодинамики, а также поддерживает стилус и клавиатуру. Эксперты отмечают минус в виде отсутствия зарядного устройства в комплекте.

На втором месте оказался Honor MagicPad 2 с ценой 43,4 тысячи рублей. Планшет выделяется 12,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3K, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 1600 нит. Он оснащён чипом Snapdragon 8s Gen 3, аккумулятором на 10 050 мАч с быстрой зарядкой мощностью 66 Вт и восемью стереодинамиками. Среди преимуществ также указывают совместимость с аксессуарами.

Третью позицию занял iPad Air 11 (2025), который можно приобрести за 54,7 тысячи рублей. Устройство оснащено чипом Apple M3, 11-дюймовым IPS-экраном и аккумулятором ёмкостью 7606 мАч. Планшет совместим с множеством аксессуаров, включая продукцию Apple и сторонние решения. Главным недостатком модели называют ограничение частоты экрана до 60 Гц, что уступает конкурентам.