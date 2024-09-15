Топ-3 смартфона с хорошей камерой за «копейки»

Эксперты выбрали три бюджетных смартфона с отличными камерами, каждый из которых стоит до 20 тыс. рублей. В списке лидирует Infinix Zero 30 4G, который стоит от 18,4 тыс. рублей. Этот телефон оснащён основной камерой на 108 Мп, двумя вспомогательными модулями по 2 Мп и селфи-камерой на 50 Мп со вспышкой. У него также есть AMOLED-экран на 120 Гц, процессор MediaTek, Helio G99, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и стереодинамики JBL.

Следующий в списке — Samsung Galaxy A25, цена которого начинается от 18,3 тыс. рублей. Он предлагает 13-Мп селфи-камеру и основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией и поддержкой 4K. Кроме того, смартфон имеет 120-герцовый AMOLED-дисплей с яркостью 1000 нит, чип Exynos, 1280, аккумулятор на 5000 мАч с зарядкой 25 Вт и гибридный слот для SIM-карт и microSD. Не забыли и о NFC и стереодинамиках.

Замыкает тройку Tecno Camon 30 с ценой 16,9 тыс. рублей. Этот телефон выделяется селфи-камерой на 50 Мп с автофокусом и вспышкой, а также основной камерой на 50 Мп и вспомогательным модулем на 2 Мп. Он имеет AMOLED-экран на 120 Гц, процессор MediaTek, Helio G99 Ultimate, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, 75 Вт, ИК-порт и разъём для наушников.