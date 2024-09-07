Топ-5 лучших камерафонов до 50 тыс. рублей

Эксперты составили список из пяти смартфонов с отличными возможностями для съёмки, которые можно приобрести до 50 тыс. рублей. В этот рейтинг вошли устройства, способные конкурировать с более дорогими моделями по качеству фотографий и видео. Открывает список Honor 200 с селфи-камерой на 50 Мп и возможностью записи видео в 4K. Его цена стартует с 37,6 тыс. рублей, а также он оснащён OLED-экраном на 6,7 дюйма и аккумулятором на 5000 мАч, что делает его отличным выбором в данной ценовой категории.

Следом идёт Xiaomi 13T, который можно купить за 37,9 тыс. рублей. Этот смартфон получил AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и чип MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Устройство оснащено тройной камерой, каждая из которых имеет разрешение 50 Мп, а фронтальная камера — 20 Мп. По словам экспертов, это отличный выбор для съёмок при хорошем освещении.

В список также вошли Tecno Camon 30 Premier 5G за 41,7 тыс. рублей, Realme GT6 за 46,5 тыс. рублей и Huawei P60 Pro за 47,9 тыс. рублей. Особенно выделяется Tecno Camon 30, который предлагает 4K-съёмку на всех четырёх камерах, а его основной блок включает перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, что редкость в этой ценовой категории.