Топ-менеджер Apple признал, что альтернатив поиску Google нет

Однако эта сделка может прекратиться, так как судья Амит Мехта признал Google монополистом, который намеренно подавляет конкуренцию, включая Bing от Microsoft.

Вице-президент Apple по услугам Эдди Кью заявил, что нет значимой альтернативы поисковой системе Google, что объясняет существование партнерства между компаниями.

Он также отметил, что даже если бы Microsoft предложила продать всю компанию Apple, это не убедило бы их заменить Google на Bing.

Microsoft несколько раз пыталась продать Bing яблочной корпорации, начиная с 2018 года, но платформа была полна проблем с качеством и точностью, что не позволяло ей конкурировать с Google.

Последняя попытка состоялась в 2020 году, но суммы, которые Google ежегодно передавала Apple, делали все усилия конкурентов бесполезными.