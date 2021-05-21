Топ-менеджер Apple раскритиковал безопасность компьютеров компании

Произошло это во время судебного заседания по делу Epic Games, сообщает Bloomberg. Топ-менеджер яблочной компании заявил, что в компьютерах Mac достаточно сложно реализовать высокий уровень защиты. Связано это с тем, что на устройства под управлением macOS можно устанавливать сторонний софт, опубликованный за пределами Mac App Store.