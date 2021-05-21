Наука и технологии
Сегодня в 12:45
Топ-менеджер Apple раскритиковал безопасность компьютеров компании
И заявил, что на iPhone в этом плане всё намного лучше
Судебное разбирательство между Epic Games и Apple вскрывает всё новые подробности из закулисной жизни ИТ-гигантов. На этот раз появилась информация о том, что вице-президент Apple по разработке Крейг Федериги раскритиковал безопасность компьютеров компании.
Произошло это во время судебного заседания по делу Epic Games, сообщает Bloomberg. Топ-менеджер яблочной компании заявил, что в компьютерах Mac достаточно сложно реализовать высокий уровень защиты. Связано это с тем, что на устройства под управлением macOS можно устанавливать сторонний софт, опубликованный за пределами Mac App Store.
Сегодняшний уровень вредоносного ПО на Mac мы не считаем приемлемым, прежде всего потому, что система позволяет пользователям устанавливать сторонние программы, которые не проверяются Apple.
Таким образом Федериги пытался показать, что наличие на iOS лишь одного магазина — App Store — не зло, а благо, защищающее пользователей iPhone и iPad.