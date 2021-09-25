Топ-менеджер Huawei вернулась в Китай спустя почти три года после задержания в Канаде

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Топ-менеджер Huawei вернулась в Китай спустя почти три года после задержания в КанадеАрестовали её ещё в декабре 2018-го
Немногие помнят, но проблемы Huawei начались не в 2019 году с американских санкций. Первой «весточкой» стало задержание финансового директора компании Мэн Ваньчжоу 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера.
Сделано это было по запросу американского суда, который обвинял топ-менеджера в продаже Ирану оборудования Huawei через гонконгскую компанию Skycom. И всё это в обход торгово-промышленных санкций США.
Теперь же стало известно, что накануне, 23 сентября, суд в Канаде освободил госпожу Ваньчжоу из-под домашнего ареста. Практически сразу после этого девушка покинула страну и отправилась на родину — в Китай, передаёт РИА Новости.
Известно, что полёт прошёл на борту самолёта Air China. Предположительно, приземлится он в Шеньжене, в городе расположения головного офиса Huawei. «Пикантности» ситуации добавляет тот факт, что финдиректор китайского IT-гиганта является родной дочерью его основателя.