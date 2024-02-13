Топ-менеджер Microsoft испытал шлем Apple Vision Pro во время полета на самолете и поделился впечатлениями

Шахин описал свой опыт как революционный, отметив, что смог смотреть фильмы и одновременно серфить в интернете, превратив весь салон в свой личный экран.

Шахин выразил восхищение развитием систем развлечений на борту самолетов, но подчеркнул, что Vision Pro предоставляет куда более непревзойденный уровень взаимодействия и погружения.

Он использовал AirPods Pro для улучшения аудиоопыта, отметив, что шлем, хоть и предлагает впечатляющие возможности, но носить его долго неудобно из-за веса и вызываемого дискомфорта для глаз.

Тем не менее, Шахин считает, что Vision Pro предлагает более выгодное и мощное решение для развлечений по сравнению с традиционными домашними системами, такими как OLED телевизоры и Apple TV, благодаря своей универсальности и новаторским функциям.