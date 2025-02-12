Топ-менеджер покинул Intel, чтобы... возглавить Nokia

Он возглавит финского телекоммуникационного гиганта с 1 апреля 2025 года, сменив Пекку Лундмарка, который останется в роли советника до конца года.

Хотард перешел в Intel из HPE в начале 2024 года и руководил серверным и AI-бизнесом компании.

Под его руководством Intel запустила процессоры Xeon 6, но столкнулась с неудачами в сегменте AI – Gaudi 3 не оправдал ожиданий, а проект Falcon Shores и процессор Clearwater Forest были отложены.

Теперь Intel экстренно ищет нового руководителя DCAI.

Nokia делает ставку на опыт Хотарда в сфере дата-центров и искусственного интеллекта. Новый CEO будет курировать трансформацию компании, ориентируясь на ИИ и облачные технологии.