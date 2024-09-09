Топ-менеджер «Ростелекома» пожаловался на «избалованных» специалистов ИБ

Старший вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов сообщил, что в России падает качество подготовки специалистов по информационной безопасности. По его словам, несмотря на рост зарплат в этой сфере, специалисты становятся менее квалифицированными и более требовательными. Ляпунов высказался на Восточном экономическом форуме, отметив, что сейчас кадры в этой области стали «ключевым ограничением» для профильных компаний.

На рынке труда наблюдается нехватка специалистов по безопасности, и Ляпунов пояснил, что попытки заполнить эту брешь с помощью IT-специалистов не всегда успешны. Не всех айтишников можно перепрофилировать на работу в сфере безопасности, подчеркнул он. В этом году зарплаты в информационной безопасности увеличились на 15%, но это не решает проблему с качеством кадров.

По словам Ляпунова, усреднённая квалификация специалистов не растёт, и компании вынуждены адаптировать свои стратегии. Они должны осознавать, что уровень навыков работников снижается, а требования к зарплатам растут. В таких условиях необходимо проводить «большую селекцию» кадров, чтобы находить лучших и заменять тех, кто не соответствует требованиям.