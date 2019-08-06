Топ-менеджера Tinder уволили за секс-скандал

По словам истца, бывший генеральный директор Tinder Грег Блатт подверг ее сексуальному насилию после праздничной вечеринки Tinder в 2016 году. Произошло это в гостиничном номере, стоимость которого покрыла компания.

Памбакян утверждает, что сообщила об инциденте основателю Tinder Шону Рэду, который был тогда председателем Tinder. Рэд якобы попытался помочь, сообщив об этом в том числе руководителю отдела кадров Tinder. В итоге Памбакян встретилась с двумя ведущими юристами компании, чтобы подробно рассказать о случившемся. Блатт якобы узнал о встрече и попросил своего помощника, который был свидетелем произошедшего, не сотрудничать ни с кем в этом деле, так как иначе “это разрушит его (Блатта — прим. редакции) жизнь и семью”.

Далее, по словам бывшей сотрудницы Tinder, компания рассмотрела претензии максимально формально. Затем компания якобы попросила Памбакян подписать соглашение о неразглашении сексуальных посягательств в обмен на дополнительную оплату после того, как репортер TechCrunch обратился к ней с просьбой подтвердить слухи о сексуальном насилии. Памбакян отказалась от предложения руководства Tinder. По ее словам, последовавшее в дальнейшем увольнение Блатта напрямую связано с ее обвинениями в сексуальном насилии.