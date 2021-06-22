Топ-менеджеры Google недовольны главой компании

Наука и технологии
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Топ-менеджеры Google недовольны главой компанииПри этом сама компания чувствует себя как никогда хорошо
За последние 6 лет стоимость головной компании Google — Alphabet — выросла в три раза. Безусловно, немалую роль в этом сыграл нынешний глава поискового гиганта — Сундар Пичаи. Но несмотря на это, внутри компании зреет сильное недовольство, казалось бы, талантливым руководителем.
И если недовольство рядовых сотрудников можно было бы списать на «реалии жизни», то тот факт, что Пичаи недолюбливает часть топ-менеджмента, вызывает серьёзные вопросы.
Немало как покинувших Google, так и всё ещё работающих в ней руководителей заявляют о проблемах IT-гиганта, пишет The New York Times. Связывают они их со стилем руководства Сундара Пичаи.
На условиях анонимности они рассказали, что глава компании разом попал в большое количество ловушек крупной развивающейся компании. В том числе связанных с «парализующей бюрократией», предвзятостью к бездействию, а также пристальном внимании к общественному восприятию.