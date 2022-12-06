Торговая сеть DNS подтвердила утечку данных своих сотрудников

В октябре 2022 года появилась база данных клиентов сети магазинов электроники, а через два месяца, на днях, — данные сотрудников. Это результат одной и той же кибератаки, проводившейся против DNS в октябре. Торговая сеть уже привлечена к отвественности, после того, как Роскомнадзор провёл проверку по факту утечки. Также торговая сеть с заявлением обратилась в правоохранительные органы.

Кроме того, DNS предприняла все необходимые меры, чтобы подобные утечки не повторились в дальнейшем.

«Да, действительно в сеть попали данные сотрудников компании. В украденной информации содержались данные сотрудников. Наиболее чувствительная информация — ФИО, рабочий e-mail и телефон», — сказано в сообщении DNS.