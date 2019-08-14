Торговая война между США и Китаем подняла спрос на экраны для техники

По мнению аналитиков, рост связан с размещением клиентами заказов заблаговременно. А это, в свою очередь, связано с тем, что они опасаются последствий, к которым может привести торговая война между США и Китаем.

Самый заметный рост зафиксирован среди дисплеев для ноутбуков, благодаря увеличению закупок компаниями HP и Dell. Вместе с тем, судя по имеющимся данным, ожидается, что поставки панелей большого размера хотя и продолжат расти, но меньшими темпами. Но это будут все равно очень большие размеры поставок — так, в целом за год тайваньские производители отгрузят около 230 млн ЖК-панелей большого размера.