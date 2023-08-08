Toshiba на грани выживания и будет продана другой компании

Цена сделки составялет $14-15 млрд. Но если достичь соглашения по цене не получится, руководство Toshiba выведет компанию с биржи и сделает частной.

Согласно тендерным документам, при согласии сторон состоящий из банков и частных инвестиционных фондов JIP уже 8 августа начнёт выкуп акций Toshiba по цене 4630 иен за штуку. Суммарно это порядка 2 трлн иен, или $14 млрд.