Toshiba начнёт продавать чипы управления питанием в электрокарах

В связи с этим компания планирует вернуться на рынок полупроводников, но для автомобильного сектора. Драйвером роста прибыли и рыночной доли в Toshiba видят производство и торговлю силовыми чипами для управления питанием в электромобилях.

Как заявил Шимада, первая цель Toshiba — догнать таких гигантов в области производства силовых чипов, как Infineon Technologies AG. Для этого компания вложит в развитие производства силовых чипов 125 млрд иен ($175,57 млн).

По словам главы Toshiba, «компания стремится быстро достичь рентабельности продаж на уровне 10% или выше».

«Мы хотим как можно быстрее расширить производственные мощности по выпуску микросхем управления питанием», — заявил Шимада.