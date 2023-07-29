Toshiba пытается продать свои активы вот уже который месяц. Но тендер всё же перенесли

Скорее всего, тендер будет проведён в августе: необходимы разрешения в соответствии с законами об иностранной конкуренции и прямых иностранных инвестициях. Для JIP это приобретение компании с серьёзным производственным опытом; для Toshiba, ставшей проблемным конгломератом, — возможность уйти от многолетних скандалов, капитальных изменений в управлении, потерь в операциях с ядерной энергетикой и продажи своего ценного бизнеса по производству микросхем памяти.

Оценка тендерного предложения составляет $15 млрд. При этом Toshiba торгует акциями ниже, чем поступившее предложение JIP: 4577 иен за акцию против 4620 иен. В связи с этим компания рекомендовала акционерам выставить свои акции на торги в рамках предложения, цена которого находится в нижней части первоначальных экспертных оценок на фоне шатких перспектив её бизнеса по производству микросхем флэш-памяти Kioxia Holdings Corp.