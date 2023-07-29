Toshiba пытается продать свои активы вот уже который месяц. Но тендер всё же перенесли

Toshiba пытается продать свои активы вот уже который месяц. Но тендер всё же перенеслиКомпании важно избавиться от своих активов
Руководство Toshiba стремится продать активы компании ещё с марта 2023 года. В июле ожидалось тендерное предложение от консорциума, возглавляемого Japan Industrial Partners Inc. (JIP), но из-за затянувшихся разрушительных процедур покупка отложена. Об этом заявила Toshiba.
Скорее всего, тендер будет проведён в августе: необходимы разрешения в соответствии с законами об иностранной конкуренции и прямых иностранных инвестициях. Для JIP это приобретение компании с серьёзным производственным опытом; для Toshiba, ставшей проблемным конгломератом, — возможность уйти от многолетних скандалов, капитальных изменений в управлении, потерь в операциях с ядерной энергетикой и продажи своего ценного бизнеса по производству микросхем памяти.
Оценка тендерного предложения составляет $15 млрд. При этом Toshiba торгует акциями ниже, чем поступившее предложение JIP: 4577 иен за акцию против 4620 иен. В связи с этим компания рекомендовала акционерам выставить свои акции на торги в рамках предложения, цена которого находится в нижней части первоначальных экспертных оценок на фоне шатких перспектив её бизнеса по производству микросхем флэш-памяти Kioxia Holdings Corp.