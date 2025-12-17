Наука и технологии
TotalEnergies подписала долгосрочный контракт на поставку энергии для Google

Компания будет снабжать дата-центры в Малайзии солнечной энергией
Французская энергетическая компания TotalEnergies заключила соглашение о поставках электроэнергии с Google. Контракт рассчитан на 21 год и предусматривает поставку 1 тераватт-часа возобновляемой энергии в год для питания дата-центров в Малайзии.
Электроэнергия будет производиться на новой солнечной электростанции Citra Energies в Малайзии, строительство которой должно начаться в начале 2026 года. Поставки по контракту планируется начать в первом квартале следующего года.

Это уже второе подобное соглашение между компаниями. В ноябре TotalEnergies также договорилась о поставках энергии для дата-центров Google в американском штате Огайо.

Потребление энергии крупными дата-центрами, которые преимущественно строятся технологическими гигантами, постоянно растёт. Это связано с гонкой за развитием технологий искусственного интеллекта, что часто приводит к превышению возможностей локальных энергосистем. Долгосрочные контракты с производителями возобновляемой энергии помогают компаниям обеспечивать стабильное энергоснабжение своих объектов.

