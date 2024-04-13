«Тотальный диктант» перенесли из-за DDoS-атаки на сайт регистрации

Регистрация на «Тотальный диктант» началась, но была прервана из-за масштабной атаки на сайт. Это самая серьёзная атака с 2016 года, сообщили организаторы. Пользователи столкнулись с проблемами доступа к регистрации, а технические службы борются с последствиями атаки.

Директор проекта, Вячеслав Беляков, отметил, что такие атаки происходят уже не первый год, но этот случай оказался наиболее серьёзным. Он подчеркнул важность мероприятия и выразил уверенность в его проведении, несмотря на трудности. «Тотальный диктант» — это возможность для всех желающих проверить свои знания русского языка. Суть акции — продемонстрировать, что знание языка важно и может быть увлекательным. В этом году диктант пройдёт в Томске.