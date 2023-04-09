Товарищ майор, да не тот: ФБР начнёт вербовать россиян через соцсети

В частности, речь идёт о запрещённом в России Facebook*. Как сообщает Fox News, в этой соцсети появился видеоролик, в котором показан Вашингтон и российское посольство, а закадровый голос на русском языке обещает изменить жизнь, будущее тех россиян, кто предоставит ФБР разведданные. Телеканал утверждает, что подобную деятельность ФБР проводит с февраля.

Журналисты Fox News опросили ряд специалистов и большая часть критически оценила и ролик, и идею. Например, бывший офицер Управления военной разведки по российской доктрине и стратегии Ребекка Коффлер заявила, что не верит в успех этой затеи просто потому, что российские «контрразведывательные службы — одни из самых эффективных и жёстких в мире». И такая опрометчивая идея, на её взгляд, подрывает авторитет ФБР.

При этом эксперт отметила «креативность» спецслужбы и пожелала коллегам удачи, подчеркнув, что не верит в успех.

«ФБР использует этот новый метод по нескольким причинам. Во-первых, крайне сложно завербовать российских агентов. Россия — сверхтяжёлая среда, потому что её контрразведывательные службы — одни из самых эффективных и жёстких в мире. ФБР реагирует на современность, когда молодые люди постоянно находятся в социальных сетях. Оно пытается закинуть широкую сеть и получить большую отдачу, привлекая больше потенциальных кандидатов для шпионажа в пользу США», — рассказала Коффлер.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.