Товары из Китая в Россию начали доставлять быстрее

Для этого «Почта России» задействовала собственные самолёты ТУ-204С. Это позволит не зависеть от расписания рейсов и технических возможностей авиаперевозчиков, самостоятельно контролировать логистику и скорость доставки.

В Китае грузы типа ePacket — заказы из интернет-магазинов — еженедельно отправляет EMS China, грузы быстро доходят до точки отправления российских самолётов из города Чжэнчжоу и так же быстро попадают в страну. Здесь они прибывают в аэропорт «Внуково».

Поскольку логистический центр «Почты России» находится недалеко от аэропорта, это позволяет быстро их сортировать и распределять по адресам доставки.

«”Почта России” постоянно работает над оптимизацией собственных логистических цепочек, чтобы доставлять отправления клиентам быстрее. Новый рейс из Чжэнчжоу поможет нам повысить скорость доставки товаров из китайских интернет-магазинов, и если направление окажется востребованным, возможно, в будущем мы сможем увеличить количество рейсов до 3-4 в неделю», — рассказал руководитель департамента управления авиатранспортом «Почты России» Георгий Баутин.