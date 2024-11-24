Товары из OBI начнут продавать на Ozon

Сеть строительных магазинов «OBI Россия» начала размещать товары на маркетплейсе Ozon. В планах компании — предложить около 26 тысяч позиций, включая товары для ремонта, технику, новогодние ёлки и другие сезонные товары. На первом этапе в продажу поступит лишь часть ассортимента, но в будущем будет доступно около 90% продукции, включая крупногабаритные товары. Ожидается, что заказы будут доставляться курьерами OBI прямо со складов компании в тех городах, где расположены её гипермаркеты. В дальнейшем партнёры планируют улучшать сервис, добавив экспресс-доставку и доставку в пункты выдачи заказов Ozon.

Несмотря на проблемы с брендом, товары будут продаваться под маркой OBI. В прошлом году немецкая OBI GmbH требовала запрета на использование своего бренда на территории России, но теперь компания продолжает работать под названием «OBI Россия». С ноября прошлого года продукция компании также доступна на платформе «Яндекс Маркет». В России компания работает с 2003 года, и сейчас на территории страны действуют 26 гипермаркетов в 12 городах, из которых 15 расположены в Москве и Санкт-Петербурге.

Представители маркетплейса Ozon отмечают рост спроса на товары для дома и ремонта. В этом году спрос на продукцию категории DIY (сделай сам) увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом. В свою очередь, в «OBI Россия» рассчитывают на высокие продажи в сезон. В частности, на фоне приближающегося зимнего сезона компания ожидает рост интереса к товарам для уборки снега, а также к ёлкам и новогодним украшениям.