Товары с Яндекс.Маркета начнут выдавать в супермаркетах и банках

Команда Яндекс.Маркета начал развивать собственную сеть автоматизированных пунктов выдачи интернет-заказов. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Постоматы будут работать под брендом BoxBot. Товары в BoxBot будут доставлять не только из магазинов, размещающих свои предложения на Яндекс.Маркет, но и любых других, подключенных к сети постаматов.

Первые такие пункты выдачи появились в прошлом году в отделениях Сбербанка, которому принадлежит почти половина интернет-компании.

Теперь запущен пилотный проект. В его рамках установят 40 постоматов в Сбербанке, торговых центрах и магазинах «Пятёрочка» в Москве. К концу 2019 года планируется увеличить сеть постоматов до 600 пунктов, а к концу 2024 года — примерно до 4000. До 2021 года постоматы появятся не только в Москве, но и Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани и других городах.