Toyota объединится с компанией связи для создания "умного города"

Кроме того, компании предполагают, что энергия в городе будет использоваться более рационально. На реализацию данной инициативы обе компании выделят порядка 1,8 млрд долларов.

Напомним, что о планах разработать “умный город” представители Toyota Motor сообщали еще в январе текущего года. Так, по их словам, начало работ запланировано на следующий год, а расположить прототип уникального города компания хочет у подножия горы Фудзи в центре Японии. Согласно концепции, в городе будут эксплуатироваться только беспилотные транспортные средства, которые не загрязняют окружающую среду. Дома, в свою очередь, для создания максимально комфортных условий, будут оборудованы всеми видами роботов, а с помощью систем искусственного интеллекта будет отслеживаться здоровье жителей.