Toyota построит «умный» город у подножия горы Фудзи

Как отмечает портал Hi-news, многие технологические гиганты говорили о создании подобных городов, но только Toyota дошла до реализации такого проекта. Название города звучит примерно как Тканый город (Woven City) — все три улицы буду переплетены между собой. Причём у каждой из них будет своё предназначение.

Отмечается, что на первой будут испытывать велосипеды и электросамокаты, на второй — беспилотные электромобили, а третья останется для пешеходов.