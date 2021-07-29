Toyota построит «умный» город у подножия горы Фудзи

Наука и технологии
Сегодня в 01:42
Toyota построит «умный» город у подножия горы ФудзиОн будет состоять только из трёх улиц
Известно, что площадь города составит 710 тысяч квадратных километров, а построен он будет на месте бывшего завода Toyota. Его жителями станут 2000 инженеров и представителей других технических профессий.
Как отмечает портал Hi-news, многие технологические гиганты говорили о создании подобных городов, но только Toyota дошла до реализации такого проекта. Название города звучит примерно как Тканый город (Woven City) — все три улицы буду переплетены между собой. Причём у каждой из них будет своё предназначение.
Отмечается, что на первой будут испытывать велосипеды и электросамокаты, на второй — беспилотные электромобили, а третья останется для пешеходов.