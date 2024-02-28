Toyota представила нового робота

На данный момент Punyo использует пару «копыт» или «лапы», наполненные воздухом, для поддержания грузов. Он также оснащен мягкими руками с массивами воздушных мешков, обеспечивающих дополнительную мягкость при подъеме различных объектов. Робот обучается обращаться с различными предметами, а также учитывает различные параметры, такие как скорость и эффективность.

Хотя подобный подход к подъему и переноске грузов может не подходить для всех сценариев, он обещает быть удобным и естественным в домашней среде. Punyo представляет новый этап в развитии робототехники, призванный приблизить поведение машин к человеческому в повседневных задачах.