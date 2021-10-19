Toyota придумала, как сделать электрокары дешевле

Наука и технологии
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Toyota придумала, как сделать электрокары дешевлеКомпания начнет производить аккумуляторы для автомобилей
Издание Reuters разместило материал, раскрывающий способ удешевить электрокары. Его автором стал известный автопроизводитель Toyota.
Так, согласно данным источника, вплоть до 2030 года Toyota вложит порядка 3,4 млрд долларов в разработку аккумуляторов для автомобилей. Сообщается также, что траты на новый завод по их реализации в США составят порядка 1, 29 млрд долларов. Благодаря этой инициативе Toyota обеспечить 1, 75 тыс новых рабочих мест. По предварительным данным, запустить соответствующий завод должны уже в 2025 году.
По словам генерального директора Toyota в Северной Америке Теда Огава, с помощью инвестиций электрокары компании будут более дешевыми. Также это позволит уменьшить цену на аккумуляторы Toyota на 30%.