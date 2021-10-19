Toyota придумала, как сделать электрокары дешевле

Так, согласно данным источника, вплоть до 2030 года Toyota вложит порядка 3,4 млрд долларов в разработку аккумуляторов для автомобилей. Сообщается также, что траты на новый завод по их реализации в США составят порядка 1, 29 млрд долларов. Благодаря этой инициативе Toyota обеспечить 1, 75 тыс новых рабочих мест. По предварительным данным, запустить соответствующий завод должны уже в 2025 году.

По словам генерального директора Toyota в Северной Америке Теда Огава, с помощью инвестиций электрокары компании будут более дешевыми. Также это позволит уменьшить цену на аккумуляторы Toyota на 30%.