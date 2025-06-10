Toyota создаст в Японии экспериментальный «город роботов» Woven City

Woven City станет испытательным полигоном для будущих технологий, таких как робототехника, искусственный интеллект и новые концепции мобильности. Город, построенный на месте бывшего автомобильного завода, призван продвигать инновации в области городского пространства и транспорта, предоставляя инженерам и исследователям реальные условия для тестирования и совершенствования передовых технологий с участием реальных жителей.

В городе будут использоваться водородные топливные элементы для обеспечения нулевого уровня выбросов и электромобили Toyota e-Palette для автономной транспортировки. Woven City будет интегрирован в цифровую экосистему с помощью датчиков и искусственного интеллекта. Первоначально в городе будут проживать 360 сотрудников Toyota и членов их семей, но в дальнейшем планируется расширить его до 2000 жителей, которые будут активно участвовать в тестировании технологий. После завершения строительства первой фазы Woven City должен открыться для посетителей в 2026 году.