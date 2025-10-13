TP-Link провела испытания Wi-Fi 8

Wi-Fi 8 будет использовать те же три диапазона, что и Wi-Fi 7 — 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, а также сохранит 4096 QAM и ширину канала 320 МГц. Главной задачей нового стандарта станет повышение надежности и стабильности соединения в реальных условиях. Максимальная теоретическая скорость останется на уровне 46 Гбит/с, но ожидается улучшение реальной скорости передачи данных до 25% для совместимых устройств.

В Wi-Fi 8 будут внедрены новые технологии, повышающие производительность. Среди них Coordinated Spatial Reuse для оптимизации сигнала между устройствами, Coordinated Beamforming для координации формирования луча, Dynamic Sub-Channel Operation для распределения подканалов. Эти функции помогут уменьшить помехи в плотной городской среде, улучшить работу при слабом сигнале и снизить количество прерываний при перемещении между зонами покрытия.