TP-Link выпустит ультимативный роутер с поддержкой трёх диапазонов Wi-Fi и скоростью до 19 Гбит/сек

TP-Link выпустит ультимативный роутер с поддержкой трёх диапазонов Wi-Fi и скоростью до 19 Гбит/секЗверь-машина
Компания TP-Link собирается выпустить новый флагманский маршрутизатор GE800. Об этом рассказали источники, близкие к бренду.
Фото: MyDrivers
При этом сам девайс позиционируется в первую очередь как игровое устройство. Маршрутизатор имеет девять портов на задней панели, включая два порта WAN/LAN со скоростью передачи данных 10 Гбит/с, два игровых порта 2,5 Гбит/с и четыре стандартных гигабитных порта. Нашлось место и для порта SFP+.
Спереди у GE800 разместились два порта USB Type-A. При этом как минимум один из них стандарта не ниже 3.0.
Роутер имеет поддержку сразу трёх диапазонов Wi-Fi: 2,4, 5 и 6 ГГц. Их общая скорость передачи данных составляет 19 Гбит/с.
К сожалению, пока что нет точной информации о сроках старта продаж и цене новинки. Всё это стоит ждать уже на CES 2023 — мероприятие стартует на следующей неделе.