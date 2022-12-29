TP-Link выпустит ультимативный роутер с поддержкой трёх диапазонов Wi-Fi и скоростью до 19 Гбит/сек

При этом сам девайс позиционируется в первую очередь как игровое устройство. Маршрутизатор имеет девять портов на задней панели, включая два порта WAN/LAN со скоростью передачи данных 10 Гбит/с, два игровых порта 2,5 Гбит/с и четыре стандартных гигабитных порта. Нашлось место и для порта SFP+.

Спереди у GE800 разместились два порта USB Type-A. При этом как минимум один из них стандарта не ниже 3.0.