Тракторы под управлением ИИ обработали более 2 млн гектар земли

В России в 2023 году началось широкомасштабное использование тракторов с автопилотом, оснащённых искусственным интеллектом (ИИ). Эти машины обработали более 2,3 миллионов гектаров земли, принеся предприятиям экономию более 5 миллиардов рублей. Разработчик данной технологии — компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies) — представил результаты работы своих тракторов, оснащённых системой автономного управления Cognitive Agro Pilot.

Эта система, работающая на базе технологий искусственного интеллекта, позволяет трактору автономно выполнять сельскохозяйственные задачи. По оценкам, использование беспилотных тракторов увеличивает производительность до 25% и позволяет экономить удобрения и семена на 20-40%. Массовое внедрение этой технологии в аграрный сектор России началось в 2023 году.

312 тракторов с Cognitive Agro Pilot отработали в российских хозяйствах с марта по ноябрь 2023 года, принеся в среднем экономию в 2,6 миллиона рублей на одном тракторе в год. Экономия для хозяйств может достигать десятков миллионов рублей для небольших ферм и миллиардов для крупных. Это первый случай массового использования искусственного интеллекта в ключевом секторе сельскохозяйственной техники в России, что открывает новые перспективы для сельскохозяйственной автоматизации.