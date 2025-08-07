Трамп анонсировал 100% пошлину на импорт чипов, но с рядом исключений

Опубликовано 07 августа 2025, 18:311 мин.
Трамп анонсировал 100% пошлину на импорт чипов, но с рядом исключенийПошлина не затронет производителей, работающих в США
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100% тариф на импорт полупроводников, при этом компании, производящие чипы на территории США или уже инвестировали в местное производство, будут освобождены от пошлины.
Инициатива направлена на возвращение производства в страну. Заявление прозвучало на фоне информации об инвестициях Apple в размере 100 миллиардов долларов в американскую экономику. Компании, строящие заводы в США, не столкнутся с новыми ограничениями. Однако тем, кто не выполнит обещания по локализации производства, может быть предъявлен тариф задним числом.
Южная Корея уже подтвердила, что Samsung и SK Hynix не попадут под действие 100% тарифа благодаря торговому соглашению между Сеулом и Вашингтоном. В то же время в Филиппинах и Малайзии выразили обеспокоенность возможными последствиями, опасаясь потери американского рынка.