Трамп анонсировал 100% пошлину на импорт чипов, но с рядом исключений

Инициатива направлена на возвращение производства в страну. Заявление прозвучало на фоне информации об инвестициях Apple в размере 100 миллиардов долларов в американскую экономику. Компании, строящие заводы в США, не столкнутся с новыми ограничениями. Однако тем, кто не выполнит обещания по локализации производства, может быть предъявлен тариф задним числом.

Южная Корея уже подтвердила, что Samsung и SK Hynix не попадут под действие 100% тарифа благодаря торговому соглашению между Сеулом и Вашингтоном. В то же время в Филиппинах и Малайзии выразили обеспокоенность возможными последствиями, опасаясь потери американского рынка.