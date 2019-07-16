Трамп будет искать китайских шпионов в Google

Президент США Дональд Трамп вполне резво отреагировал на предложение Тиля, предложившего ФБР и ЦРУ проверить Google на наличие там китайских шпионов. Суть заявления сооснователя PayPal умещается в три простых вопроса, на которые поисковый гигант, по его мнению, просто обязана ответить:

Какое количество иностранных сотрудников, которых, вероятнее всего, внедрили спецслужбы различных стран, работает над проектом искусственного интеллекта в Нью-Йорке? Готово ли руководство Google признать тот факт, что в компании работает огромное количество китайских разведчиков? Не связана ли очевидно предательская сделка с китайскими военными, на которую согласилась Google, с тем, что руководство компании понимает степень своей уязвимости перед китайской разведкой?

”Отличный, блестящий парень, который знает эту тему лучше всех! Администрация Трампа изучит этот вопрос!”, — высказал свое мнение Трамп о Питере Тиле. Экс-глава PayPal сформулировал свои претензии на основе отказа Google продлевать контракт с американской армией по созданию систем распознавания изображений для военных дронов. Помимо этого, в СМИ последние полгода то и дело появляются инсайды о том, что компания пыталась развивать поисковую систему, отвечающую китайской цензуре, но в конечном итоге в декабре проект якобы закрыли.

Представители Google отреагировали на заявления Тиля незамедлительно, заявив, что компания никогда не работала с китайскими вооруженными силами.