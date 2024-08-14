Трамп и Маск не обмолвились о криптовалютах: мем-токены просели в цене

При этом в Сети ставили ставки на то, скажет ли Трамп о своей поддержке криптоактивов, биткоина и т.д. Американский сервис предсказаний Polymarket принимал ставки на конкретные слова, которые Трамп должен был произнести во время интервью.

Как отмечает портал forklog, 65% пользователей поставили более $600 тысяч на упоминание «криптовалют», 69% — порядка $330 тысяч на «биткоин». Но в итоге эти ставки не сработали.

Не выиграли и те, кто ставил на произнесение Трампом названия компании Маска — Tesla. На то, что политик произнесёт это название поставили $250 тысяч, проголосовало за это 79% пользователей.

Зато больше $1 млн выиграл пользователь под ником bama124, поставивший на то, что Трамп и не вспомнит о криптовалютах.

После этого политические мем-токены, которые связаны с именем Трампа, быстро просели. Так, накануне интервью мем-токены выросли: MAGA Hat (MAGA) поднялся почти на 50%, MAGA: Fight for Trump (TRUMPCOIN) — на 30%, Dark Maga (DMAGA) — на 15%, MAGA (TRUMP) вырос на 12,7%.

Но после интервью сразу рванули по нисходящей. Больше всего в цене упал DMAGA — на 41,63%.