Трамп начал искать в правительство сторонников криптовалют

Судя по списку, Трамп приглашает в правительство людей из числа криптомиллиардеров, например, на пост министра финансов США рассматривается миллиардер Скотт Бессент — известный криптоинвестор. Главой Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) предлагают назначить Дэниела Галлахера — главного юриста компании Robinhood и бывшего сотрудника SEC, работавшего там в 2011-2015 годах.

К тому же советники Трампа консультируются с представителями многочисленных криптокомпаний на предмет изменений в законодательстве США и в криптовалютной политике в целом.