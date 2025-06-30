Трамп нашел потенциальных покупателей TikTok из числа состоятельных лиц

Сделка, по словам Трампа, потребует одобрения китайских властей, так как платформа принадлежит китайской компании ByteDance. Он выразил уверенность, что председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, даст согласие.

Еще весной обсуждался вариант, при котором американское подразделение TikTok выделили бы в отдельную компанию с преобладающим участием американского капитала. Однако реализация плана была приостановлена после ухудшения торговых отношений между США и Китаем. В частности, Китай выразил недовольство в ответ на введение новых пошлин на китайские товары со стороны США.