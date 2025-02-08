Трамп назначил вице-президента США ответственным за сделку по продаже TikTok

О будущей сделке подробностей не много. Известно, что владелец соцсети под разными предлогами затягивает старт сделки.

По информации американского информпортала Punchbowl News, Вэнсу поручено «стратегическое руководство над сделкой по спасению TikTok». Уолтц, в свою очередь, будет отвечать за обеспечением аспектов национальной безопасности при проведении сделки.

В связи с этим стало известно имя одного из вероятных покупателей TikTok — это миллиардер Фрэнк Маккорт, который недавно встречался с республиканцами, чтобы обосновать, почему именно он должен купить соцсеть. Главный аргумент Маккорта — полное прекращение контроля Китая над приложением в США. Отмечается, что Маккорт владеет некоммерческой организацией Project Liberty.